Attacco di Israele in Libano nel villaggio di Aitou: almeno 20 morti

La Croce Rossa libanese afferma che un Attacco aereo israeliano nel Libano settentrionale ha ucciso almeno 20 persone. L'Attacco ha colpito un piccolo condominio nel villaggio di Aitou, in uno degli attacchi più a nord da quando Israele ha lanciato la sua offensiva in Libano. Il gruppo sciita Hezbollah è presente principalmente nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut.

