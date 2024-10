Attacco di droni di Hezbollah su una base militare in Israele: morti quattro soldati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica un Attacco con droni da parte di Hezbollah su una base militare nel centro di Israele ha causato la morte di quattro soldati e il ferimento di 58 persone, tra cui sette gravi, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano. Si tratta dell’Attacco più letale compiuto dal gruppo libanese dall’inizio dell’invasione terrestre di Israele in Libano, avvenuta quasi due settimane fa. Hezbollah ha rivendicato l’Attacco vicino alla città di Binyamina definendola una ritorsione per gli attacchi israeliani su Beirut di giovedì scorso, che hanno ucciso 22 persone. Il gruppo militante ha affermato di aver preso di mira la brigata d’élite israeliana Golani, lanciando dozzine di missili per occupare il sistema di difesa aerea israeliano, l’Iron Dome, durante l’Attacco con droni. Lettera43.it - Attacco di droni di Hezbollah su una base militare in Israele: morti quattro soldati Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica unconda parte disu unanel centro diha causato la morte die il ferimento di 58 persone, tra cui sette gravi, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano. Si tratta dell’più letale compiuto dal gruppo libanese dall’inizio dell’invasione terrestre diin Libano, avvenuta quasi due settimane fa.ha rivendicato l’vicino alla città di Binyamina definendola una ritorsione per gli attacchi israeliani su Beirut di giovedì scorso, che hanno ucciso 22 persone. Il gruppo militante ha affermato di aver preso di mira la brigata d’élite israeliana Golani, lanciando dozzine di missili per occupare il sistema di difesa aerea israeliano, l’Iron Dome, durante l’con

