Assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2024 la scoperta di Acemoglu Johnson e Robinson

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Commissione deidi Stoccolma haildella Banca di Svezia per le scienze economiche a due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, Darone Simon, e a James A., dell’Università di Chicago, per gli studi che hanno portato avanti negli ultimi anni riguardo a: “Come le istituzioni si formano e impattano sulla prosperità.” Queste ricerche hanno mostrato il legame tra istituzioni stabili che creano uno Stato di diritto pienamente funzionante e la prosperità economica. I tre economisti hanno analizzato le ragioni per cui la crescita economica si arresta in Paesi instabili o in cui la pubblica amministrazione e la giustizia sono inefficienti o corrotte. Notizia in aggiornamento