Ascolti tv Che Tempo che fa su Nove, l’analisi auditel della puntata del 13 ottobre 2024 con Baggio e Guardiola (Di lunedì 14 ottobre 2024) La puntata di ieri sera, 13 ottobre 2024, di Che Tempo Che Fa è stata particolarmente emozionante e piena di ospiti eccezionali. Tra i protagonisti, spiccavano due leggende del calcio mondiale: Pep Guardiola e Roberto Baggio. Il tecnico del Manchester City e il mitico “Divin Codino” hanno ripercorso i momenti salienti delle loro straordinarie carriere, regalando aneddoti e riflessioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Vediamo come sono andati gli Ascolti Tv della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Nove. Che Tempo che fa su Nove, gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 13 ottobre 2024 Tanti i momenti toccanti di ieri sera di CTCF, tra questi anche l’intervento del cantante Ghali, che ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti musicali ma anche della difficile situazione familiare legata alla malattia della madre. Superguidatv.it - Ascolti tv Che Tempo che fa su Nove, l’analisi auditel della puntata del 13 ottobre 2024 con Baggio e Guardiola Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi ieri sera, 13, di CheChe Fa è stata particolarmente emozionante e piena di ospiti eccezionali. Tra i protagonisti, spiccavano due leggende del calcio mondiale: Pepe Roberto. Il tecnico del Manchester City e il mitico “Divin Codino” hanno ripercorso i momenti salienti delle loro straordinarie carriere, regalando aneddoti e riflessioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Vediamo come sono andati gliTvtrasmissione condotta da Fabio Fazio su. Cheche fa su, glitv di ieri sera, domenica 13Tanti i momenti toccanti di ieri sera di CTCF, tra questi anche l’intervento del cantante Ghali, che ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti musicali ma anchedifficile situazione familiare legata alla malattiamadre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che tempo che fa : anticipazioni e ospiti della puntata di oggi - 13 ottobre 2024 - Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Streaming e tv Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 13 ottobre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove ... (Tpi.it)

Che tempo che fa streaming e diretta tv : dove vedere la puntata di oggi - 13 ottobre 2024 - Dove vedere oggi – domenica 13 ottobre 2024 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Quindi la puntata di oggi, 13 ottobre 2024, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. (Tpi.it)

Che Tempo Che Fa : Ospiti della Puntata del 13 Ottobre su Nove e Discovery+ - Partecipano anche Lucia Goracci, Antonio Di Bella e Massimo Giannini. Don Davide Banzato. Unico film italiano in concorso al Festival di Cannes, ha ricevuto una standing ovation e dieci minuti di applausi. Ospiti speciali della puntata saranno Paola & Chiara e la rapper BigMama, che presenteranno il brano “Il Linguaggio del corpo”. (Spettacolo.periodicodaily.com)