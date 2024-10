Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 14 ottobre: nuovo faccia a faccia tra Javier e Shaila

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna unappuntamento in diretta con illunedì 14, dopo il cambio di palinsesto che vede saltare la puntata del giovedì sera per dare spazio alla soap turca Endless Love. Anche questa settimana il reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e dall’inviata social Rebecca Staffelli andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Attesissimi, durante questa nuova puntata, untraMartinez eGatta, che nelle ultime ore si sono riavvicinati, e un’altra eliminazione che vedrà uno dei gieffini lasciare la Casa più spiata d’Italia.