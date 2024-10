Movieplayer.it - Andrew Garfield e Kate Tomas si sono lasciati mesi fa, la conferma ufficiale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I duestati avvistati insieme per la prima volta a marzo durante un appuntamento con un'altra coppia di amici.si. Sabato 12 ottobre,ha rivelato nei commenti di un post su Instagram dell'11 ottobre che lei e l'attore di We Live in Time, 41 anni, sifa". Un fan ha chiesto ase "sta ancora uscendo con" e le ha detto di "dirgli cheuna sua fan, per favore".ha risposto: "Ci siamofa, masicura che sarà felice di sapere che è amato ??????". Il candidato all'Oscar è stato legato per la prima volta alla lettrice e "consigliere spirituale"