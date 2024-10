Alife, minaccia di morte la ex: Romeo resta in carcere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato arrestato circa un mese fa con l’accusa di molestie e minacce la sua ex fidanzata. Sono state chiuse le indagini su Romeo Fargnoli, 24 anni di Alife, che rimane, quindi, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Non ha mai preso bene la fine della relazione con la sua ex fidanzata, di Dragoni, sempre nel casertano, da cui aveva avuto anche un figlio. La loro frequentazione era durata poco, ma non si era mai rassegnato. In più circostanze, si era reso protagonista di comportamenti minacciosi: in una di queste, aveva minacciato anche il fratello della ragazza. Il giudice delle indagini preliminari impose il divieto di avvicinamento e anche ogni contatto telefonico. Le restrizioni venivano puntualmente violate, a tal punto da ordire l’arresto e la traduzione in carcere per il 24enne. Anteprima24.it - Alife, minaccia di morte la ex: Romeo resta in carcere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato arto circa un mese fa con l’accusa di molestie e minacce la sua ex fidanzata. Sono state chiuse le indagini suFargnoli, 24 anni di, che rimane, quindi, neldi Santa Maria Capua Vetere. Non ha mai preso bene la fine della relazione con la sua ex fidanzata, di Dragoni, sempre nel casertano, da cui aveva avuto anche un figlio. La loro frequentazione era durata poco, ma non si era mai rassegnato. In più circostanze, si era reso protagonista di comportamenti minacciosi: in una di queste, avevato anche il fratello della ragazza. Il giudice delle indagini preliminari impose il divieto di avvicinamento e anche ogni contatto telefonico. Le restrizioni venivano puntualmente violate, a tal punto da ordire l’arresto e la traduzione inper il 24enne.

