Albano e Romina: Tutto Pronto Per La Reunion! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Bano svela la verità sulla Reunion con Romina Power al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha dichiarato durante l'intervista a Verissimo! Ospite del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Al Bano Carrisi ha fatto chiarezza su una delle voci più chiacchierate del momento: il suo presunto ritorno a Sanremo insieme a Romina Power. In compagnia di sua figlia Romina Carrisi e del suo nipotino Axel Lupo, il cantante ha condiviso momenti di tenerezza ma anche un'importante rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Durante l'intervista, Toffanin ha approfittato della presenza del cantante per affrontare il tema dei rumor che circolano da tempo: una possibile Reunion del celebre duo Al Bano e Romina Power al prossimo Festival di Sanremo. Le voci, sempre più insistenti, parlano di un ritorno trionfale sul palco dell'Ariston.

