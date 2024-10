Accise su diesel e benzina, il ministro Fratin: “Vanno riallineate”. Come funzionerà e chi ci guadagna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024. Le Accise di benzina e diesel Vanno riallineate, parola del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il nodo carburanti, che questa estate non è stato particolarmente stretto, torna ad avviluppare la scena politica. Il disallineamento fra le Accise “fa parte del lungo elenco di sussidi ambientalmente dannosi e deve essere pareggiato, sennò siamo in infrazione europea. Su questo – le parole del titolare di via Cristoforo Colombo a 24 Mattino su Radio 24 – vedremo di riuscire a trovare una soluzione, perché comunque costa al bilancio dello Stato. Vale qualche miliardo”. Cosa sono le Accise Le Accise sui carburanti sono un’imposta sulla produzione. In Italia le Accise sui carburanti hanno subito nel corso degli anni aumenti straordinari che poi – nella più classica tradizione del nostro Paese – sono diventati strutturali. Quotidiano.net - Accise su diesel e benzina, il ministro Fratin: “Vanno riallineate”. Come funzionerà e chi ci guadagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024. Ledi, parola deldell’Ambiente Gilberto Pichetto. Il nodo carburanti, che questa estate non è stato particolarmente stretto, torna ad avviluppare la scena politica. Il disallineamento fra le“fa parte del lungo elenco di sussidi ambientalmente dannosi e deve essere pareggiato, sennò siamo in infrazione europea. Su questo – le parole del titolare di via Cristoforo Colombo a 24 Mattino su Radio 24 – vedremo di riuscire a trovare una soluzione, perché comunque costa al bilancio dello Stato. Vale qualche miliardo”. Cosa sono leLesui carburanti sono un’imposta sulla produzione. In Italia lesui carburanti hanno subito nel corso degli anni aumenti straordinari che poi – nella più classica tradizione del nostro Paese – sono diventati strutturali.

