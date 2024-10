Quifinanza.it - Violati i conti correnti di Giorgia Meloni e di molti vip, cosa rischia la banca

(Di domenica 13 ottobre 2024) Immaginate aprire il conto in, solo per scoprire che qualcuno vi ha spiato per anni. Questo è esattamente ciò che è successo a, ma anche alla sorella Arianna e all’ex compagno della premier Andrea Giambruno. Un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, silurato senza troppi complimenti, avrebbe avuto accesso ai loro(e non solo ai loro) per oltre due anni. Oltre 7.000 accessi non autorizzati, un numero che lascia senza parole. Tra le vittime, figure di primo piano della politica italiana come i ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, e governatori come Michele Emiliano e Luca Zaia. Ma non si tratta solo di politici: magistrati, alti ufficiali e perfino sportivi si ritrovano nell’elenco degli spiati.