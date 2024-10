Un tuffo nel passato: l’Alfa Romeo Giulia 1600 Super Radiomobile sfila tra i due mari (Di domenica 13 ottobre 2024) GALLIPOLI – Anche l’Arma dei carabinieri ha partecipato nel fine settimana al 31esimo Meeting dei Due mari, un raduno di vetture d’epoca organizzato dal Salento Club Auto Storiche di Lecce e da Caroli Hotels.Per la partecipazione alla manifestazione – iniziata giovedì a Gallipoli e conclusasi Lecceprima.it - Un tuffo nel passato: l’Alfa Romeo Giulia 1600 Super Radiomobile sfila tra i due mari Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024) GALLIPOLI – Anche l’Arma dei carabinieri ha partecipato nel fine settimana al 31esimo Meeting dei Due, un raduno di vetture d’epoca organizzato dal Salento Club Auto Storiche di Lecce e da Caroli Hotels.Per la partecipazione alla manifestazione – iniziata giovedì a Gallipoli e conclusasi

