Quotidiano.net - Terremoto a Potenza, due scosse nella notte di magnitudo 3.0 e 2.3

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Nallaregistrate duedi, e una lieve nel Reatino. Alle 00.44 il primo sisma di3.0 a, seguito da uno di 2.3 pochi minuti dopo. Lesono state localizzate dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il tremore è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi: non si registrano danni a cose e persone. Invece alle 9.26 di stamane una lieve scossa diha interessato il Reatino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una scossa di2.5, in una zona a 7 chilometri dal comune di Accumoli.