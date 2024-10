Start up Mondiali in finale un’azienda torinese

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Andrà in Silicon Valley laupEoliann che si è distinta nel settore del clima – tech, aggiudicandosi la semidella ‘up world cup’ che si è svolta a Palermo. Eolian rappresenterà il Mediterraneo alladella coppa del mondo che vedrà in palio un premio da 1 milione di dollari. L’azienda fondata nel 2022, ha trionfato con la sua piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale ei dati satellitari per quantificare i rischi climatici come uragani, alluvioni, siccità, incendi, onde di calore e terremoti. Questa tecnologia all’avanguardia fornisce valutazioni precise e affidabili del rischio climatico. «L’idea è nata da una esigenza di mercato -spiega Roberto Carnicelli, tra i soci fondatori della Eoliann – abbiamo realizzato un software attraverso cui il cliente riesce a prevedere o quantificare i rischi».