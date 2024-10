Spider-Man 4, Andrew Garfield: "Il mio ritorno? Non è una supposizione infondata" (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield, ha nuovamente parlato di un suo possibile ritorno nel prossimo Spider-Man 4. Spider-Man 4 sta per arrivare e la gente si chiede e continua a chiedere ad Andrew Garfield, se tornerà a interpretare Peter Parker. L'ex Amazing Spider-Man ha partecipato al podcast The Happy Sad Confused per discutere del prossimo film dei Marvel Studios. Il conduttore Josh Horowitz ha chiesto alla star di una possibile reunion con Tom Holland e Tobey Maguire. Garfield ha fatto finta di niente, quando l'argomento è stato sollevato. Spider-Man 4: il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland La risposta di Garfield "Sì, certo, la tua ipotesi non è infondata. Sì, potrei Movieplayer.it - Spider-Man 4, Andrew Garfield: "Il mio ritorno? Non è una supposizione infondata" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di-Man: No Way Home,, ha nuovamente parlato di un suo possibilenel prossimo-Man 4.-Man 4 sta per arrivare e la gente si chiede e continua a chiedere ad, se tornerà a interpretare Peter Parker. L'ex Amazing-Man ha partecipato al podcast The Happy Sad Confused per discutere del prossimo film dei Marvel Studios. Il conduttore Josh Horowitz ha chiesto alla star di una possibile reunion con Tom Holland e Tobey Maguire.ha fatto finta di niente, quando l'argomento è stato sollevato.-Man 4: il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland La risposta di"Sì, certo, la tua ipotesi non è. Sì, potrei

