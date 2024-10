Ilgiorno.it - Ragazzine che si sentono già donne, serve l’educazione sentimentale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Severini Melograni Cara , stavolta non è una nonna ma una mamma che ti scrive. Mi permetto di darti del tu! Mia figlia frequenta la seconda media e ha atteggiamenti e modi di fare che mi sbalordiscono ogni giorno. È già signorina, come si diceva una volta, e io sono davvero molto preoccupata: trucco e maniere di una diciottenne ma il cervellino è ancora quello di una bimba. Le sue amiche sono esattamente come lei. Ogni volta che esce (chiaramente a casa non più tardi delle 19) ho il cuore in gola. La nonna (mia suocera, io la mamma non l’ho più ) è ancora più angosciata di me. Ho provato a spiegarle i rischi che corre e le ho anche sequestrato il tablet dove le foto che ho visto sono tutte dicome lei in atteggiamenti provocanti.