Prima vittoria per Pochettino sulla panchina Usa | 2-0 a Panama con Musah in gol

(Di domenica 13 ottobre 2024) Mauricioha ottenuto la suadella nazionale degli Stati Uniti. Nell’amichevole disputata nella notte contro, gli Usa, che non partecipano alle qualificazioni ai Mondiali 2026 in quanto Paese ospitante, hanno trionfato per 2-0 ad Austin, in Texas. È di Yunusil primo gol, ben imbeccato dal compagno di squadra al Milan Christian Pulisic, che apre le marcature a inizio ripresa. Il secondo gol arriva nei minuti di recupero grazie all’attaccante del Psv Ricardo Pepi. Il prossimo appuntamento per la formazione disarà mercoledì contro il Messico. The first goal of the Mauricioera belongs to Yunus! His first for the #USMNT!! pic.twitter.com/bMd6ANOJhf — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) October 13, 2024perUsa: 2-0 aconin gol SportFace.