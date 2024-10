Presentazione del libro di Diego Giachetti "Odio i lunedì, con le canzoni di Vasco Rossi nel gorgo degli anni ’80… e oltre" (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono sei incontri in cui sarà presentato, in contesti differenti, il libro di Diego Giachetti “Odio i lunedì Con le canzoni di Vasco Rossi nel gorgo degli anni ’80.e oltre”. Una disamina degli anni ’80 e di quella che viene definita la generazione del “riflusso” attraverso un uso sapiente delle Salernotoday.it - Presentazione del libro di Diego Giachetti "Odio i lunedì, con le canzoni di Vasco Rossi nel gorgo degli anni ’80… e oltre" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono sei incontri in cui sarà presentato, in contesti differenti, ildiCon ledinel’80.e”. Una disamina’80 e di quella che viene definita la generazione del “riflusso” attraverso un uso sapiente delle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sessa Aurunca - la presentazione del libro di Padre Nogaro. “90 anni per Cristo” - org/, alla pagina social www. Tempo di lettura: 1 minutoProseguono gli appuntamenti dell’Associazione “A. associazionebarchetta. Marcello Di Stasio. org e http://www. bibliotecaculturale. Per meglio conoscere le attività in progress dell’Associazione Odv “A. Di Iorio Lorenzo, Sindaco di Sessa Aurunca, e S. (Anteprima24.it)

L'emigrazione femminile c'è sempre stata - ma quella degli anni 2000 ha motivazioni molto diverse : lo spiega il libro "Sulle ali del cambiamento. Narrazioni femminili dell'emigrazione italiana contemporanea" della saggista Loredana Cornero - Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea (Tau editrice) di Loredana Cornero, saggista ed esperta di media gender, già Presidente della Commissione Uguaglianza di genere della COPEAM. Come è cambiata nel tempo? Nessuna vuole tornare «Nessuna delle dieci donne intervistate dice “vorrei tanto tornare in Italia” – sottolinea Cornero sempre ... (Iodonna.it)

Banda Minima Garantita : Un Viaggio di Vent’Anni in un Libro - Il gruppo, composto da Massimo Lai (voce), Alessio Lai (voce), Antonio De Santis (basso/voce), Emilio Ripiani (chitarra), Mauro Moriconi (chitarra) e Raffaele Longo (batteria), promette una serata all’insegna dell’emozione e della musica dal vivo. periodicodaily. La narrazione è arricchita da episodi che mettono in luce, non solo i successi, ma anche le sfide e i conflitti interni, rendendo ... (Spettacolo.periodicodaily.com)