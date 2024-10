Iltempo.it - Ottobrata e temperature più che godibili. Sottocorona: dove si arriva fino a 25 gradi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Che tempo c'è da aspettarsi nei prossimi giorni a cavallo della metà di ottobre? A spiegarlo è il meteorologo d La7, Paolo, che nel suo appuntamento quotidiano durante Omnibus prima di tutto mostra la carta meteorologica inglese: “Salta all'occhio questa zona di alta pressione, quindi sull'Italia il tempo brutto non può essere, può essere grigio, ma è un tempo stabile, perché siamo proprio al centro dell'alta pressione. Anticiclone tirrenico se vogliamo dargli il nome. Vedendo la giornata di martedì addirittura il centro dell'alta pressione sale, con un buon valore di alta pressione, un valore piuttosto alto, sull'Italia non passa neanche un'isobara. Sulle coste atlantiche del continente c'è la fine del mondo di maltempo, noi qui in questo caso restiamo protetti”.