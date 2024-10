Lo schianto sulla Palermo-Sciacca e i tre piccoli orfani: "Sono ancora in condizioni gravissime" (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono ancora in gravi condizioni i tre fratellini di 4, 6 e 8 anni arrivati ieri in codice rosso all'ospedale dei Bambini dopo il terribile incidente sulla Palermo-Sciacca in cui hanno perso la vita i loro genitori e un altro automobilista: per i medici la prognosi resta riservata.Terribile Palermotoday.it - Lo schianto sulla Palermo-Sciacca e i tre piccoli orfani: "Sono ancora in condizioni gravissime" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)in gravii tre fratellini di 4, 6 e 8 anni arrivati ieri in codice rosso all'ospedale dei Bambini dopo il terribile incidentein cui hanno perso la vita i loro genitori e un altro automobilista: per i medici la prognosi resta riservata.Terribile

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca - restano gravissime le condizioni dei 3 bambini - . . Particolare apprensione desta il fratellino più grande che, a seguito delle gravi emorragie cerebrali, ha già subito un delicato intervento neurochirurgico d’urgenza. Anche il secondo bambino presenta. Le condizioni dei 3 piccoli pazienti arrivati ieri in codice rosso a seguito del gravissimo incidente avvenuto sulla scorrimento veloce Palermo-Sciacca permangono critiche e la prognosi è ... (Gazzettadelsud.it)

Palermo-Sciacca strada killer - l'esperto : "Spartitraffico o autovelox per renderla più sicura" - L'incidente di stamattina sulla Palermo-Sciacca, con tre morti e tre bambini feriti, ripropone il dibattito su una strada da sempre al centro delle polemiche. . "Non sappiamo, ovviamente, come sono andate le cose, ma sappiamo che su questa stessa tratta gli incidenti, spesso purtroppo mortali, non. (Palermotoday.it)

Incidente sulla Palermo-Sciacca - morta una coppia. Gravissimi i tre figli piccoli - La moglie, nel luglio scorso aveva chiesto il ricongiungimento con la famiglia e li stava accompagnando al porto per andare a prendere le ultime cose da portare qua in Sicilia".  Il sindaco di Ribera è in costante contatto con i medici: "Stamattina alcuni familiari, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. (Agi.it)