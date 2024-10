Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: tra poco scatta la Superpole Race. Bulega prova a rimanere aggrappato a Razgatlioglu

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:37 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancanopiù di venti minuti all’inizio dellaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica valida per il Gran Premio dell’, penultima tappa del Mondiale di. Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak, ormai davvero vicino alla conquista del titolo. Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, Nicolòsi è fatto trovare pronto, tenendo in qualche modo aperta la lotta con il diretto rivale con un secondo posto.