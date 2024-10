Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Blitz di Bulega! Il ducatista si prende la Superpole Race sul rettilineo finale

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:25 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 15:00 per una gara-2 che promette scintille! A più tardi! 12:24 Tuttaviasta dimostrando con i fatti di saper fronteggiare un vero e proprio fenomeno della specialità. Questo dà ottime speranze per il 2025 12:23 Ora sono 41 i punti di margine di Razgatlioglu su. Non sono pochi, ma il nostro pilota sta facendo davvero di tutto per mettere il bastone tra le ruote al diretto rivale. Ovviamente è doveroso rimarcare che il turco ha mancato due weekend in questa stagione. 12:22 “Si può fare!” Questo si sente tra i tecnici del team Aruba! Entusiasmo alle stelle in casa Ducati 12:21 Il momento del sorpasso al fotofinish disu Razgatlioglu WHAT A CRAZY FINISH!@nGETS @topraktr54 ON THE VERY FINISH LINE!#WorldSBK pic.twitter.