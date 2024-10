Lanazione.it - L’assalto al caveau delle scarpe. Messi in fuga dal fumo anti intrusi. Telecamere sotto osservazione

(Di domenica 13 ottobre 2024) Fucecchio (Firenze), 13 ottobre 2024 – Le immaginicon cui ricostruire modalità di azione e tragitti, i rilievi scientifici accuratissimi che hanno impegnato per ore il reparto specializzato dell’Arma, gli accertamenti sui mezzi e all’interno dell’azienda. Sono gli elementi investigativi al vaglio degli inquirenti e che hanno già consentito di affermare che il commando criminale che ha tentato il colpo grossogioiello, verosimilmente, era composto almeno da 25 persone. Professionisti dei furti. Tant’è che per proteggere– per gran parte fallito – il Freeland Calzature si è trovato isolato dal contesto circostante per circa 4 chilometri quadrati, mentre i ladri con mezzi da sfondamento – nella notte fra giovedì e venerdì – in via Giovanni da Verrazzano abbattevano i cancelli del capannone dedicato alla logistica e quello degli uffici e produzione.