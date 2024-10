La Polizia di Stato irpina e gli imprenditori al Columbus Day 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche quest'anno in occasione della manifestazione del Columbus day che si terrà domani a New York presso la quinta strada sono presenti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza già della Questura di Avellino, Sabatino Buonovino, il Commissario Capo Giovanni Bianco e il Avellinotoday.it - La Polizia di Stato irpina e gli imprenditori al Columbus Day 2024 Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche quest'anno in occasione della manifestazione delday che si terrà domani a New York presso la quinta strada sono presenti il Sostituto Commissario delladiin quiescenza già della Questura di Avellino, Sabatino Buonovino, il Commissario Capo Giovanni Bianco e il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorente di Parte Guelfa con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato - Questa mattina le vie fiorentine hanno fatto da teatro alla ottava edizione della "Fiorente", la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico. (Adnkronos) – Oltre cento protagonisti, tra cavalieri e amazzoni, in sella ad altrettanti bellissimi destrieri per le strade del capoluogo toscano. (Periodicodaily.com)

La polizia si infiltra sui canali Telegram dei pedofili - arrestato anche un prete - . Agenti della Polizia di Stato sono impegnati in queste ore - in tutta Italia - in operazioni di perquisizioni nell'ambito di una vasta operazione di contrasto alla pedopornografia online. . L'operazione, nome in codice "la croix", coordinata dalla Polizia postale e dalla procura della repubblica di. (Today.it)

Collettivi in piazza Nettuno contro il ddl Sicurezza : "No allo stato polizia"| VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Studenti e attivisti tornano in piazza Nettuno per protestare contro il Ddl Sicurezza, che sarà presto discusso in Senato. I collettivi coinvolti, tra cui Labas, Link e l'Unione Giovani di Sinistra, sostengono che il disegno di legge... (Bolognatoday.it)