Ilgiorno.it - La mamma di Manuel Mastrapasqua: “L’assassino è stato aiutato da suo padre”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 13 ottobre – “Doveva portarlo in caserma, non farlo scappare” e invece “ha cercato di farlo scappare, ha lavato i pantaloni e ha cercato di farlo scappare”: è quanto ha detto ai microfoni di Mediaset Angela, la madre di, parlando deldi Daniele Rezza, il 19enne reo confesso dell'omicidio di suo figlio. “con Rozzano davvero non ha mai avuto niente a che fare - ha aggiunto - non conosce nessuno a Rozzano. Il sindaco dice che Rozzano è un posto sicuro ma vada lui in giro alle 3 di notte". "L'ergastolo lo paghiamo noi a vita, non lui - ha aggiunto la sorella Marika - Gli daranno 15-20 anni, si è costituito ma in realtà è scappato, non è andato in caserma da qua, l'intento era scappare”. “era un bravo ragazzo, non faceva del male a nessuno, sempre positivo, era una persona tranquillissima, riservata», ha concluso.