Ilrestodelcarlino.it - La corsa alla Regione. Calvano con De Pascale: "Industrializzazione, serve un nuovo piano"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Unstraordinario di reper il nostro territorio". Nella mattinata di ieri, alle Corti di Medoro, Paolo, assessore regionale uscente, ha dato il via ufficialmentecampagna elettorale per le elezioni regionali. Un momento di confronto pubblicopresenza di quasi trecento persone.ha toccato diversi punti in un intervento che ha visto anche la testimonianza di un lavoratore della Rexnord di Masi Torello. Una campagna elettorale che per l’assessore al Bilancio è iniziata con lo slogan ‘a passo sicuro, verso il futuro’. "Unpercorso che è frutto di una scelta fatta dal Pd – ha detto –. La volontà del candidato presidente Michele Deè quella di una conferma della squadra che ha lavorato in questi anni a fianco di Stefano Bonaccini.