Quotidiano.net - La casa dei record in vendita. “Può diventare la più costosa della storia Usa”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Sedici camere da letto, 27 bagni, un campo da tennis, una piscina lunga oltre 20 metri in marmo verde, una pista da bowling e una sala teatro interna che può trasformarsi in cinema all'occorrenza. Sono alcuni ‘optional’tenuta dei Pritzker a Beverly Hills (Los Angeles), al 1261 di Angelo Drive. Nota come una delle abitazioni più grandi degli Stati Uniti, è finita ina inizio ottobre alla mirabolante cifra di 195 milioni di dollari. Dovesse trovare un acquirente a tale prezzo, diverrebbe lapiùd’America, stracciando ilche appartiene ora alla residenza Jeff Bezos, situata sempre a Beverly Hills a poco più di due chilometri di distanza. Il fondatore di Amazon l’ha pagata nel 2020 ‘solo’ 165 milioni.