Gaza, 5 bambini morti in un raid Idf, irruzione tank israeliani in base Unifil, 15 feriti, Meloni a Netanyahu: "Attacchi inaccettabili" - VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Si aggrava il bilancio dei morti a Gaza. L'Idf ha lanciato un nuovo raid nel nord della Striscia uccidendo 5 bambini. Questi ultimi stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni. Secondo Save The Children dallo scorso ottobre, più di 16.400 Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 5 bambini morti in un raid Idf, irruzione tank israeliani in base Unifil, 15 feriti, Meloni a Netanyahu: "Attacchi inaccettabili" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si aggrava il bilancio dei. L'Idf ha lanciato un nuovonel nord della Striscia uccidendo 5. Questi ultimi stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni. Secondo Save The Children dallo scorso ottobre, più di 16.400

Gaza - 5 bambini uccisi in raid Israele - 400 bambini sono rimasti uccisi a Gaza a causa dei raid. Il quotidiano britannico 'The Guardian' ricorda, citando Save the Children, che dallo scorso ottobre più di 16. Ne dà notizia l'agenzia di stampa palestinese, Wafa. 00 Cinque bambini sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano nel Nord della Striscia di Gaza. (Televideo.rai.it)

Media - cinque bambini uccisi a Gaza in un raid israeliano - 400 bambini sono morti a Gaza nei raid. Il Guardian ricorda, citando Save the Children, che dallo scorso ottobre, più di 16. I bambini stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni, precisa l'agenzia. . L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che cinque bambini sono rimasti uccisi oggi in un attacco aereo israeliano nel nord di ... (Quotidiano.net)

L’inferno dei bambini nell’orrore di Gaza - Un ordine che non lascia scampo, che non offre alternative, che non contempla l’umanità . Perché un bambino che non c’è più non potrà crescere, non potrà rivendicare diritti, non potrà ricordare e chiedere giustizia. E poi ci sono loro, i più vulnerabili tra i vulnerabili: i bambini con disabilità , quelli con condizioni mediche gravi. (Lanotiziagiornale.it)