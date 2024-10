Giornalettismo.com - Forse è il caso di abituarsi a un nuovo Internet Archive

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ormai è da un po’ di tempo che il percorso di(e soprattutto della sua Open Library) risulta essere tracciato. Innanzitutto, la sentenza di primo grado del processo contro il sistema che permetteva agli utenti di prendere in prestito i libri – anche coperti da copyright – aveva dato ragione ai grandi editori americani, infastiditi da questa disponibilità gratuita dei loro volumi.aveva fatto ricorso, sperando in una rivisitazione delle accuse: tuttavia, anche la sentenza di secondo grado ha confermato la responsabilità di uno dei più grandi prodotti di divulgazione che affonda le sue radici nell’delle origini, quello che si doveva configurare come un servizio per gli utenti e che aveva l’ambizione di rendere più democratica la conoscenza.