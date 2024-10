Fermato il killer di Manuel Mastropasqua: “L’ho ucciso per rubargli delle cuffie da 15 euro” (Di domenica 13 ottobre 2024) Omicidio e rapina sono i reati dei quali dovrà rispondere Daniele Rezza, 19 anni, che ha confessato di aver ucciso Manuel Mastropasqua ed è stato Fermato. Lo avrebbe aggredito a Rozzano, per rubargli le cuffie. Fanpage.it - Fermato il killer di Manuel Mastropasqua: “L’ho ucciso per rubargli delle cuffie da 15 euro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Omicidio e rapina sono i reati dei quali dovrà rispondere Daniele Rezza, 19 anni, che ha confessato di avered è stato. Lo avrebbe aggredito a Rozzano, perle

