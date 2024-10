Davidemaggio.it - Federica Pellegrini: “Mi ingozzavo di cibo e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato”

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Ho sofferto di bulimia“. Intima confessione dinella terza puntata di Ballando con le Stelle. La nuotatrice, in coppia nel talent show con Angelo Madonia, ha infatti parlato, in una clip, del disturbo alimentare del quale ha sofferto in passato, colpendo la giuria per l’intensità del suo racconto. Sono sempre stata molto legata a mio babbo perché sono sempre cresciuta volendo un po’ imitare la sua forza. Mio padre è un ex parà della Folgore, quindi diciamo che la disciplina è sempre stata una parola molto presente nella nostra educazione fin da piccoli. E questo, poi, mi ha aiutato tantissimo sia nella scuola, che nel nuoto.