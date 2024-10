Quotidiano.net - Faro del fisco sugli autonomi, da bar a meccanici

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) I bar e le pasticcerie che dichiarano in media 12.266 euro l'anno, i ristoranti che si attestano a 15.153 euro, superati anche dai taxi con 15.449 euro ma ampiamente sopra alle lavanderie che dichiarano in media 11.378 mila euro. Ci sono poi le discoteche che in media hanno indicato 17.566 euro di reddito. A loro confronto ie i carrozzieri, che sono sempre più legati al confronto con il mondo assicurativo, appaiono dei nababbi, con 26.851 euro dichiarati in media.