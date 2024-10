Lanazione.it - Estra a Cremona Si parla già di salvezza

(Di domenica 13 ottobre 2024) Leviamoci subito il dente: Eric Paschall non farà parte della spedizione biancorosso in quel di. Questa volta, però, la decisione dell’esclusione dell’ala biancorossa è stata indolore. "Eric ha accusato un problema al flessore – spiega coach Dante Calabria – e non si è allenato per tutta la settimana ma contiamo che la prossima possa allenarsi di nuovo in gruppo. Per quanto riguarda il resto della squadra tutti sono al meglio e pronti a dare il massimo. La settimana di lavoro è stata buona". La sfida contro(oggi PalaRadi ore 18.15) è una di quelle che hanno un peso specifico notevole nell’arco della stagione. Se la Virtus è nettamente fuori portata,è una squadra contro cui Pistoia può giocarsela. Non si può definire uno scontro diretto dal momento che siamo appena all’inizio del campionato, ma sicuramente è una partita in cui i punti in palio sono pesanti.