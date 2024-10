Velvetmag.it - Elezioni Usa, perché la posta in gioco è così alta

(Di domenica 13 ottobre 2024) Novembre 2024 non sarà un mese come un altro: negli Usa si svolgono lepresidenziali più importanti del mondo. E non solostiamo parlando degli Stati Uniti. Mala sfida fra l’ex presidente repubblicano di nuovo in corsa, Donald Trump, e la vicepresidente uscente, la democratica Kamala Harris, configura quasi uno scontro di civiltà. Più ancora di 4 anni fa, nel momento in cui, cioè, il democratico Joe Biden sconfisse il tycoon di New York. Lainnon è mai stata. Foto Ansa/Epa Sara Yenesel, un anziano e una donna Trump e Harris rappresentano, anche iconicamente, direi fisicamente, due visioni dell’America e del mondo apparentemente inconciliabili. Trump è un anziano imprenditore d’assalto, bianco, ancora brillante, ma di quasi 80 anni.