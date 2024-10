EA FC 25 TOTW 5 Prediction Candidati Alla Quinta Squadra Della Settimana (Di domenica 13 ottobre 2024) Disponibile la Prediction del TOTW 5 atteso per il 16 ottobre. Come accade abitualmente mercoledi le carte del quinto Team Of The Week saranno disponibili nei pacchetti Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Tra i Candidati ad essere inseriti nella nuova Squadra Della Settimana troviamo l’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland che ha segnato due gol nella vittoria in casa contro la Slovenia. Il difensore olandese dell’Inter Denzel Dumfries che ha segnato 1 gol sia nella partita pareggiata in tasferta sul campo Della Germania che in quella sul campo dell’Ungheria. Infine la centrocampista spagnola del Barcellona Alexia Putellas che ha segnato due gol nella vittoria in casa contro l’Espanyol. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 5 Prediction Candidati Alla Quinta Squadra Della Settimana Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Disponibile ladel5 atteso per il 16 ottobre. Come accade abitualmente mercoledi le carte del quinto Team Of The Week saranno disponibili nei pacchettimodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Tra iad essere inseriti nella nuovatroviamo l’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland che ha segnato due gol nella vittoria in casa contro la Slovenia. Il difensore olandese dell’Inter Denzel Dumfries che ha segnato 1 gol sia nella partita pareggiata in tasferta sul campoGermania che in quella sul campo dell’Ungheria. Infine la centrocampista spagnola del Barcellona Alexia Putellas che ha segnato due gol nella vittoria in casa contro l’Espanyol.

