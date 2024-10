Dumfries-Inter al bivio. Rinnova, ma può partire (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo dicono tutti e ancora non è successo. Lo ha detto Simone Inzaghi, in conferenza stampa. Lo ha ribadito il diretto Interessato, Denzel Dumfries: "Spero di firmare il rinnovo. Restare? Vediamo". Il prolungamento arriverà, presumibilmente dopo la sosta in corso, nella quale l’olandese ha segnato il suo ottavo gol in nazionale, nel bel mezzo di un periodo di scarso impiego con l’Inter. Il rinnovo, vicinissimo seppur non ancora realtà, non sarà però sinonimo di certezza riguardo al futuro a Milano del giocatore. Servirà per dare forza contrattuale all’Inter (l’accordo in essere scadrà il prossimo giugno) e garantire uno stipendio migliore a Dumfries: 4 milioni a stagione. In teoria fino al 2028, in pratica finché durerà il matrimonio e non è detto sia oltre la prossima estate. Lo stipendio pattuito è infatti, a titolo di esempio, lo stesso che percepisce già oggi Dimarco. Sport.quotidiano.net - Dumfries-Inter al bivio. Rinnova, ma può partire Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo dicono tutti e ancora non è successo. Lo ha detto Simone Inzaghi, in conferenza stampa. Lo ha ribadito il direttoessato, Denzel: "Spero di firmare il rinnovo. Restare? Vediamo". Il prolungamento arriverà, presumibilmente dopo la sosta in corso, nella quale l’olandese ha segnato il suo ottavo gol in nazionale, nel bel mezzo di un periodo di scarso impiego con l’. Il rinnovo, vicinissimo seppur non ancora realtà, non sarà però sinonimo di certezza riguardo al futuro a Milano del giocatore. Servirà per dare forza contrattuale all’(l’accordo in essere scadrà il prossimo giugno) e garantire uno stipendio migliore a: 4 milioni a stagione. In teoria fino al 2028, in pratica finché durerà il matrimonio e non è detto sia oltre la prossima estate. Lo stipendio pattuito è infatti, a titolo di esempio, lo stesso che percepisce già oggi Dimarco.

