Cede la rete dell'acquedotto. La provinciale sprofonda i rubinetti restano a secco (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora disagi nel Bresciano per effetto del maltempo: a Provaglio Val Sabbia, strada sprofondata e acquedotto danneggiato con residenti rimasti senz'acqua. Nella serata di giovedì, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, si è formata una fessura longitudinale sulla pavimentazione stradale della strada provinciale 59 Barghe – Provaglio Val Sabbia. Non un danno da poco: si tratta di una fessura lunga circa 20 metri. Ieri mattina, alle 8, il servizio di reperibilità della Provincia di Brescia è stato avvisato dal Comune di Provaglio Val Sabbia del cedimento della carreggiata stradale, con presenza di abbondante acqua, in scarpata a valle e nella sottostante strada comunale, da imputare a una grossa perdita nella conduttura dell'acquedotto. Probabilmente è stata anzi proprio la perdita dell'acquedotto a provocare la frana.

