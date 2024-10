Thesocialpost.it - Bambino di 11 anni precipita da una balaustra, è gravissimo. “Giocava con i suoi amici”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato a Cori, in provincia di Latina, dove un ragazzino di 11è caduto da unamentre stava giocando con alcuni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 ottobre 2024. Il ragazzino ha fatto un volo di circa tre metri, atterrando in una zona adibita a parcheggio. Per lui sono scattati immediatamente i soccorsi. Leggi anche: Tragedia in montagna:dal Sentiero delle rocce di Velloi e muore Sul posto sono arrivate immediatamente un’ambulanza e un’auto medica. Una volta arrivati, gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno immediatamente preso in carico l’undicenne e lo hanno sottoposto alle prime cure. Per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.