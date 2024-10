Ascolti Tv ieri, Ballando pareggia Tu Si Que Vales: Carlucci tocca 35% (Di domenica 13 ottobre 2024) La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle continua a sorprendere e a far parlare di sé, segnando un nuovo record di Ascolti TV. Il celebre talent show condotto da Milly Carlucci si sta imponendo in maniera decisa sul diretto concorrente, Tu Si Que Vales, portando avanti una stagione carica di emozioni e successi. Non solo lo spettacolo si conferma come uno degli appuntamenti del sabato sera più seguiti, ma quest'anno sta riuscendo anche a superare, in alcune occasioni, il colosso prodotto da Maria De Filippi, in una sfida che sta appassionando milioni di spettatori. Il momento di svolta è arrivato con la prima puntata della nuova stagione, quando Ballando con le Stelle è riuscito a battere Tu Si Que Vales per la prima volta dopo dieci anni di dominio incontrastato del programma concorrente. Con il 25,2% di share e 3.390. Tvpertutti.it - Ascolti Tv ieri, Ballando pareggia Tu Si Que Vales: Carlucci tocca 35% Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La diciannovesima edizione dicon le Stelle continua a sorprendere e a far parlare di sé, segnando un nuovo record diTV. Il celebre talent show condotto da Millysi sta imponendo in maniera decisa sul diretto concorrente, Tu Si Que, portando avanti una stagione carica di emozioni e successi. Non solo lo spettacolo si conferma come uno degli appuntamenti del sabato sera più seguiti, ma quest'anno sta riuscendo anche a superare, in alcune occasioni, il colosso prodotto da Maria De Filippi, in una sfida che sta appassionando milioni di spettatori. Il momento di svolta è arrivato con la prima puntata della nuova stagione, quandocon le Stelle è riuscito a battere Tu Si Queper la prima volta dopo dieci anni di dominio incontrastato del programma concorrente. Con il 25,2% di share e 3.390.

Ascolti TV | Sabato 12 Ottobre 2024. Ballando 25.9% (3 - 4 mln) vs Tú Sí Que Vales 25.7% (3 - 5 mln)