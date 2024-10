Altro che fascisti, pericoloso è chi spia (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo anni di fascio-isterie, di dibattiti e talk sul pericolo nero, di allarmi e inchieste sulla deriva autoritaria, ecco che il vero pericolo per la democrazia si sta consumando sotto gli occhi (bendati) di moltissimi. Se c'era e se c'è un pericolo reale è legato agli spioni, agli hacker, ai servitori infedeli dello Stato, ma anche a quelli fedeli a certe procure che non si sono mai poste il limite di entrare nelle vite degli altri magari capendo Roma per toma. Nel giro di poche settimane ci siamo ritrovati a fare i conti con un ex finanziere che ha praticato allegramente migliaia di accessi nelle banche dati della Direzione nazionale antimafia, sotto l'occhio di procuratori più o meno informati. Liberoquotidiano.it - Altro che fascisti, pericoloso è chi spia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo anni di fascio-isterie, di dibattiti e talk sul pericolo nero, di allarmi e inchieste sulla deriva autoritaria, ecco che il vero pericolo per la democrazia si sta consumando sotto gli occhi (bendati) di moltissimi. Se c'era e se c'è un pericolo reale è legato agli spioni, agli hacker, ai servitori infedeli dello Stato, ma anche a quelli fedeli a certe procure che non si sono mai poste il limite di entrare nelle vite degli altri magari capendo Roma per toma. Nel giro di poche settimane ci siamo ritrovati a fare i conti con un ex finanziere che ha praticato allegramente migliaia di accessi nelle banche dati della Direzione nazionale antimafia, sotto l'occhio di procuratori più o meno informati.

