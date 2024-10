Abano Terme, maxi incendio in un hotel: i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo, non vedevamo nulla. Salvati con una gru” (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarantaquattro persone in ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fare piena luce sull’accaduto” Repubblica.it - Abano Terme, maxi incendio in un hotel: i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo, non vedevamo nulla. Salvati con una gru” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarantaquattroin ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fareluce sull’accaduto”

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - decine di persone isolate per una frana a Masone. Paura per la piena dei fiumi in Veneto - Precipitazioni simili sono state registrate anche in altre località prealpine come Poffabro e Chievolis, causando allagamenti e caduta di alberi. Ecco i dettagli principali della situazione attuale. Mentre la situazione è in miglioramento, si attende l’arrivo dell’ex uragano Kirk giovedì 10 ottobre, che potrebbe portare nuove problematiche. (Thesocialpost.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - a Bagnacavallo 800 persone evacuate : attesa piena dei fiumi - Leggi anche: Sassari, potente nubifragio: in 4 ore caduti 55,6 di pioggia A cosa è dovuta l’allerta rossa “L’allerta rossa è dovuta alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale”, ha spiegato l’Arpae. A tale scopo, è stato utilizzato il sistema di allerta telefonico Alert System per avvisare la popolazione. (Thesocialpost.it)

Maltempo in Toscana - bomba d'acqua nel Livornese - oltre 5.500 fulmini. Fiumi in piena e allagamenti : «Persone messe in salvo» - Allerta meteo in 11 regioni. L'Italia sarà interessata dal passaggio di due perturbazioni e dalla rimonta dell'anticiclone africano. Se la prima perturbazione... (Leggo.it)