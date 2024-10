Xbox Game Pass, è in arrivo un tier dedicato esclusivamente ad Xbox Cloud Gaming, per un report (Di sabato 12 ottobre 2024) Stando ad un nuovo report di Jez Corden, Microsoft dovrebbe lanciare in futuro un nuovo tier di Xbox Game Pass, dedicato in questo caso esclusivamente al Cloud Gaming. Commentando il rumor che vuole il colosso di Redmond pronto a rendere giocabili in Cloud i giochi acquistati dagli utenti, il giornalista di Windows Central ha pubblicato un nuovo articolo di approfondimento dedicato interamente ai piani futuri della società americano in merito al supporto della tecnologia di streaming dei videogiochi. Jez Corden ha quindi affermato in questo nuovo report che Microsoft è intenzionata a rendere disponibile un nuovo tier di Xbox Game Pass sul mercato, dedicato però in questo caso esclusivamente agli utenti intenzionati ad Xbox Cloud Gaming. Game-experience.it - Xbox Game Pass, è in arrivo un tier dedicato esclusivamente ad Xbox Cloud Gaming, per un report Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Stando ad un nuovodi Jez Corden, Microsoft dovrebbe lanciare in futuro un nuovodiin questo casoal. Commentando il rumor che vuole il colosso di Redmond pronto a rendere giocabili ini giochi acquistati dagli utenti, il giornalista di Windows Central ha pubblicato un nuovo articolo di approfondimentointeramente ai piani futuri della società americano in merito al supporto della tecnologia di streaming dei videogiochi. Jez Corden ha quindi affermato in questo nuovoche Microsoft è intenzionata a rendere disponibile un nuovodisul mercato,però in questo casoagli utenti intenzionati ad

