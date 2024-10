Trump potrebbe tradire l’Ucraina e avvicinarsi al Cremlino? (Di sabato 12 ottobre 2024) Le nuove rivelazioni, se vere, del nuovo libero del giornalista Bob Woodward mettono in luce che l’ex presidente americano Donald Trump, se nuovamente eletto a novembre, potrebbe tradire l’Ucraina e avvicinarsi sempre di più al Cremlino. Trump potrebbe tradire l’Ucraina? Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane, che si terranno il 5 novembre, si intensifica il Periodicodaily.com - Trump potrebbe tradire l’Ucraina e avvicinarsi al Cremlino? Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le nuove rivelazioni, se vere, del nuovo libero del giornalista Bob Woodward mettono in luce che l’ex presidente americano Donald, se nuovamente eletto a novembre,sempre di più al? Con l’delle elezioni presidenziali americane, che si terranno il 5 novembre, si intensifica il

