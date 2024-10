Torre Angela, spaccio di droga anche durante il Covid: arrestate 8 persone del clan Casamonica/Spada (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Alle prime ore della mattinata di oggi la Squadra Mobile di Roma ed il VI^ Distretto di P.S. “CASILINO”, all’esito di una complessa attività investigativa svolta a cavallo tra il 2019 ed il 2020 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone facenti parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di “Torre Angela”. Le indagini, condotte su tutto il quadrante est della Capitale, hanno consentito di delineare con precisione i ruoli ricoperti dagli associati per i quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 6 persone riconducibili al clan “Casamonica/Spada” e quella degli arresti domiciliari per altri due soggetti aventi le mansioni di pusher. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Alle prime ore della mattinata di oggi la Squadra Mobile di Roma ed il VI^ Distretto di P.S. “CASILINO”, all’esito di una complessa attività investigativa svolta a cavallo tra il 2019 ed il 2020 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8facenti parte di un’associazione per delinquere finalizzata allodi sostanze stupefacenti nella zona di “”. Le indagini, condotte su tutto il quadrante est della Capitale, hanno consentito di delineare con precisione i ruoli ricoperti dagli associati per i quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 6riconducibili al” e quella degli arresti domiciliari per altri due soggetti aventi le mansioni di pusher.

