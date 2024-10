Terza sconfitta consecutiva: il Lecco è ancora nel tunnel (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Lecco butta via un'altra partita alla portata, perché la Pro Patria non sembra poi questa squadra irreprensibile, e incappa nella Terza sconfitta di fila. Nel giorno in cui il tunnel sulla SS36 viene riaperto, per la squadra di Baldini è notte fonda e ora anche il tecnico è in discussione Leccotoday.it - Terza sconfitta consecutiva: il Lecco è ancora nel tunnel Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilbutta via un'altra partita alla portata, perché la Pro Patria non sembra poi questa squadra irreprensibile, e incappa nelladi fila. Nel giorno in cui ilsulla SS36 viene riaperto, per la squadra di Baldini è notte fonda e ora anche il tecnico è in discussione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terza sconfitta di fila per la Giovanile Rocca in serie C femminile - Il risultato penalizza oltre i propri demeriti la squadra allenata da Graziella Buttaccio, che ha incassato, così, la terza sconfitta di. . La Giovanile Rocca è stata battuta per 3 a 0 in trasferta dal Matera Città dei Sassi nella 5^ giornata del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. (Today.it)

Terza sconfitta di fila per la Giovanile Rocca in serie C femminile - Il risultato penalizza oltre i propri demeriti la squadra allenata da Graziella Buttaccio, che ha incassato, così, la terza sconfitta di. . . La Giovanile Rocca è stata battuta per 3 a 0 in trasferta dal Matera Città dei Sassi nella 5^ giornata del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. (Messinatoday.it)

Basket B nazionale / Jesi alla terza sconfitta consecutiva - 81-80 a Salerno - Da segnalare che a 30” dalla fine, col punteggio in bilico, la Basket Academy ha avuto un fischio contro in attacc. . A nulla è valso il tiro da tre di Marulli. Sta di fatto che il quintetto di Ghizzinardi ha disputato una buona partita, viva ed attenta, e solo sul finale ha dovuto inchinarsi ai campani. (Vallesina.tv)