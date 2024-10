Stellantis chiede maggiori incentivi, ma Confindustria non ci sta: “Una follia” (Di sabato 12 ottobre 2024) La richiesta di Stellantis di ulteriori incentivi è definita “una pazzia” dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dopo l’audizione dell’amministratore delegato Carlos Tavares presso le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese,” ha aggiunto. Cosa ha detto Tavares e la risposta di Orsini Venerdì Carlos Tavares, ha dichiarato ai membri delle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato che sono necessari nuovi incentivi statali per facilitare l’acquisto di auto elettriche. Attualmente, almeno in Italia, non è possibile ridurre i costi di produzione. Quifinanza.it - Stellantis chiede maggiori incentivi, ma Confindustria non ci sta: “Una follia” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La richiesta didi ulterioriè definita “una pazzia” dal presidente di, Emanuele Orsini, dopo l’audizione dell’amministratore delegato Carlos Tavares presso le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese,” ha aggiunto. Cosa ha detto Tavares e la risposta di Orsini Venerdì Carlos Tavares, ha dichiarato ai membri delle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato che sono necessari nuovistatali per facilitare l’acquisto di auto elettriche. Attualmente, almeno in Italia, non è possibile ridurre i costi di produzione.

