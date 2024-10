Quotidiano.net - Start up World Cup, le sfide dei progetti del futuro

(Di sabato 12 ottobre 2024) Idelsono stati presentati nel corso della semifinale della 'upcup', che si è svolta al Terminal crociere del Porto di Palermo. All'evento organizzato da Pegasus Tech Venture società con sede nella Silicon Valley e col supporto dell'assessorato alle Infrastrutture e dell'Ars, hanno partecipato 27up selezionate tra centinaia, 14 sono italiane e 13 provenienti dall'area mediterranea. Aziende tecnologiche con ambizioni globali, che si interfacceranno con investitori proprietari di fondi miliardari. Il passo successivo sarà arrivare alla competizione finale in California, nell'ottobre 2025, per accaparrarsi il premio in palio: 1 milione di dollari.