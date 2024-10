Scritte no vax sul muro del cimitero di Pescia, il sindaco: “Troveremo i responsabili di questo scempio” (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescia (Pistoia), 12 ottobre 2024 – muro imbrattato nel cimitero di Pescia. “Questa mattina – 12 ottobre – abbiamo trovato un altro vero e proprio scempio sull'esterno del cimitero centrale a opera di alcuni facinorosi no vax che hanno imbrattato con della vernice parte del muro – spiega il sindaco Riccardo franchi – Un gesto ignobile e vergognoso che come amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità condanniamo fermamente e che abbiamo già denunciato alle forze dell'ordine, le quali ci auguriamo che riescano a individuare i responsabili grazie anche alle telecamere della zona”. La scritta è un chiaro riferimento alla morte dell’agente Diego Guida, deceduto il 3 ottobre a causa di un malore mentre era in servizio. Proprio ieri sono stati celebrati i funerali con rito solenne del poliziotto, punto di riferimento per la comunità. Lanazione.it - Scritte no vax sul muro del cimitero di Pescia, il sindaco: “Troveremo i responsabili di questo scempio” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(Pistoia), 12 ottobre 2024 –imbrattato neldi. “Questa mattina – 12 ottobre – abbiamo trovato un altro vero e propriosull'esterno delcentrale a opera di alcuni facinorosi no vax che hanno imbrattato con della vernice parte del– spiega ilRiccardo franchi – Un gesto ignobile e vergognoso che come amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità condanniamo fermamente e che abbiamo già denunciato alle forze dell'ordine, le quali ci auguriamo che riescano a individuare igrazie anche alle telecamere della zona”. La scritta è un chiaro riferimento alla morte dell’agente Diego Guida, deceduto il 3 ottobre a causa di un malore mentre era in servizio. Proprio ieri sono stati celebrati i funerali con rito solenne del poliziotto, punto di riferimento per la comunità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cimitero centrale - dal muro di San Cosimo "liquidi" sporcano i loculi - Ancora problemi igienici al muro IIa all'ingresso San Cosimo del cimitero di via Catania. Dalla parete sono tornati a fuoruscire liquidi che sporcano i loculi. Richiesti interventi di sanificazione. . (Messinatoday.it)

Campania - auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero : muore una donna - L’auto sui cui viaggiavano le due […] L'articolo Campania, auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero: muore una donna sembra essere il primo su Teleclubitalia. Campania, auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero: muore una donna I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, in via Salvo D’Acquisto. (Teleclubitalia.it)

Ieri in Campania : finisce con l’auto contro il muro del cimitero - donna muore in Irpinia - Avellino – Era alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, una donna ha finito la sua corsa contro l’entrata del cimitero perdendo la vita. (LEGGI QUI) Salerno – Non sarà necessario sospendere nuovamente l’erogazione dell’energia elettrica nei comuni interessati dal blackout in corso da ieri a causa dell’incendio che ha interessato ... (Anteprima24.it)

Si schianta con l’auto contro il muro del cimitero : muore una donna - Disagi al traffico per l’importante arteria stradale che collega i comuni di Altavilla Irpina, Grottolella e Montefredane. Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, una donna ha finto la sua corsa contro l’entrata del cimitero perdendo la vita. (Anteprima24.it)