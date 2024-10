Rissa fuori dal Donoma, identificati in 4 (Di sabato 12 ottobre 2024) Civitanova, 12 ottobre 2024 – Rissa in centro con bottiglie e cinture e due ragazze prese a calci: sono stati identificati quattro giovanissimi accusati di aver preso parte all’episodio di violenza. I poliziotti del commissariato di Civitanova, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi, stanno chiudendo il cerchio intorno ai ragazzi che hanno partecipato alla Rissa avvenuta in pieno centro, nella zona di corso Garibaldi, alle prime luci dell’alba di sabato scorso. Le indagini si sono concentrate su un gruppo di sei, sette persone, di cui quattro sono state già identificate, tutte giovanissime. I primi accertamenti erano partiti immediatamente, subito dopo i fatti, con gli agenti della Volante che avevano già raccolto le prime testimonianze da parte delle persone che avevano assistito alla scena. Ilrestodelcarlino.it - Rissa fuori dal Donoma, identificati in 4 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Civitanova, 12 ottobre 2024 –in centro con bottiglie e cinture e due ragazze prese a calci: sono statiquattro giovanissimi accusati di aver preso parte all’episodio di violenza. I poliziotti del commissariato di Civitanova, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi, stanno chiudendo il cerchio intorno ai ragazzi che hanno partecipato allaavvenuta in pieno centro, nella zona di corso Garibaldi, alle prime luci dell’alba di sabato scorso. Le indagini si sono concentrate su un gruppo di sei, sette persone, di cui quattro sono state già identificate, tutte giovanissime. I primi accertamenti erano partiti immediatamente, subito dopo i fatti, con gli agenti della Volante che avevano già raccolto le prime testimonianze da parte delle persone che avevano assistito alla scena.

