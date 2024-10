Pronostico e quote Jannik Sinner – Novak Djokovic, finale ATP Shanghai Masters 13-10-2024 (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner contro Novak Djokovic è ancora una delle partite più belle, almeno potenzialmente, che questo sport possa offrire. Anche a 37 anni e mezzo il serbo è ancora in grado di vincere tornei di questo livello perché è un vero fenomeno. Uno dei pochi. Chi sia più forte ora non è in discussione, carta InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Novak Djokovic, finale ATP Shanghai Masters 13-10-2024 Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 12 ottobre 2024)controè ancora una delle partite più belle, almeno potenzialmente, che questo sport possa offrire. Anche a 37 anni e mezzo il serbo è ancora in grado di vincere tornei di questo livello perché è un vero fenomeno. Uno dei pochi. Chi sia più forte ora non è in discussione, carta InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La reazione della moglie di Djokovic a Sinner che annuncia due ex fedelissimi di Novak : “Non mollo” - Jannik Sinner ha scelto per il suo staff Marco Panichi e Ulises Badio, che hanno lavorato per tanti anni con Novak Djokovic. La moglie del campione serbo, Jelena, ha commentato la notizia sui social.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Mani magiche". Jannik Sinner - quelle due pesantissime parole di Novak Djokovic : chi c'è dietro - " Uno dei più grandi elogi a Baldo, Djokovic lo fece nel 2021, nel corso degli Australian Open. . Insomma, Sinner ha inserito nel suo staff un nome in grado di fare la differenza. Parola di Djokovic. Badio è noto non solo per le sue competenze tecniche, ma anche per il suo approccio filosofico alla vita: ama lo yoga, la musica e spesso cita Buddha. (Liberoquotidiano.it)

Novak Djokovic : “Sinner è il favorito agli US Open - ma chiunque può vincere. Giocato il tennis peggiore” - Ovviamente ho avuto un’influenza. Ho speso un sacco di energie per vincere l’oro e sono arrivato a New York semplicemente non sentendomi fresco mentalmente e fisicamente, ma poiché è l’US Open ci ho provato e ho fatto del mio meglio. Novak Djokovic è stato clamorosamente eliminato al terzo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica in corso di svolgimento sul cemento di Flushing ... (Oasport.it)