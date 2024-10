Progetto “Viaggio Italiano”, 26 milioni di euro ai piccoli Comuni a vocazione turistica (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Italia è una terra dalle mille meraviglie, ricca di storia, cultura e bellezze naturali, ma non tutti i suoi angoli godono della stessa notorietà. Molti piccoli borghi, pur essendo custodi di un patrimonio inestimabile, restano ai margini dei grandi flussi turistici. È per rispondere a questa sfida che nasce il Progetto “Viaggio Italiano”, un’iniziativa interregionale promossa dal Ministero del Turismo con un duplice obiettivo: valorizzare le destinazioni meno note e incentivare un turismo lento e sostenibile. Quifinanza.it - Progetto “Viaggio Italiano”, 26 milioni di euro ai piccoli Comuni a vocazione turistica Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Italia è una terra dalle mille meraviglie, ricca di storia, cultura e bellezze naturali, ma non tutti i suoi angoli godono della stessa notorietà. Moltiborghi, pur essendo custodi di un patrimonio inestimabile, restano ai margini dei grandi flussi turistici. È per rispondere a questa sfida che nasce il”, un’iniziativa interregionale promossa dal Ministero del Turismo con un duplice obiettivo: valorizzare le destinazioni meno note e incentivare un turismo lento e sostenibile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cineclub dei Piccoli : proiezioni in corso in tutta la Sicilia - coinvolta nel progetto anche la scuola Gabelli della Zisa - 10 ottobre - Prosegue la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni. Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito... (Palermotoday.it)

A Barcola piccoli eco-esploratori per un mare pulito - il progetto di educazione ambientale - Venerdí 20 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 sulla spiaggia dopo la Pineta di Barcola a Trieste si svolgerà il secondo appuntamento dell'evento Emd - #EmdInMyCountry #emd2024 #begreengoblu, #EuropedirectTrieste dal titolo "Piccoli Eco-Esploratori per un mare pulito", il progetto di... (Triesteprima.it)

Il progetto di scuola itinerante per i piccoli con disabilità : tappa a Forlì per “Sport Senza Confini” - Dopo aver coinvolto circa 100 bambini con disabilità a Modena, Ascoli Piceno, Roma, Perugia e Bologna, ha fatto tappa a Forlì il progetto “Sport Senza Confini”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità tra i 5 e i 14 anni che si propone di avviare allo sport i giovani, attraverso un... (Forlitoday.it)

Nasce il progetto Happy Steps : “Percorsi protetti per piccoli pedoni” - Nasce il progetto 'Happy Steps, percorsi protetti per piccoli pedoni'. “Grazie all’Auser provinciale di Lecco per il progetto Happy Steps, una bellissima iniziativa finanziata dal Comune di Lecco, nata per offrire a tutti i bambini delle scuole elementari della nostra città la possibilità... (Leccotoday.it)